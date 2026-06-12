Инсайдер: центровой «Торонто» Мамукелашвили может претендовать на $ 15 млн за сезон

Центровой «Торонто Рэпторс» и сборной Грузии Александр Мамукелашвили, как ожидается, станет неограниченно свободным агентом, получив значительное повышение зарплаты. Об этом сообщает инсайдер НБА Майкл Скотто.

«Растягивающий центровой «Рэпторс» Сандро Мамукелашвили провёл лучший сезон в карьере в самое подходящее время. Ожидается, что 27-летний игрок отклонит свою опцию продления контракта на $ 2,8 млн и получит значительное повышение зарплаты в качестве неограниченно свободного агента этим летом после того, как сыграл рекордные в карьере 80 матчей и выдал лучшие показатели по очкам (11,2), проценту попаданий с игры (52,3%), подборам (4,9) и минутам (21,9).

За последние два сезона Мамукелашвили реализовал 38,3% трёхочковых бросков, что повысило его ценность в глазах скаутов и менеджеров по всей лиге. Поэтому существует мнение, что Мамукелашвили может претендовать на полное исключение среднего уровня для команд, не платящих налог на роскошь (около $15 млн), или, по крайней мере, на значительную его часть. Существует вероятность, что центровой станет слишком дорогим для «Торонто», если клуб захочет остаться ниже порога налога на роскошь», — приводит слова Скотто портал Hoopshype.