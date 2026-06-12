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Айзея Томас: Вембаньяма — жертва самой грязной игры. Его хватают и держат

Айзея Томас: Вембаньяма — жертва самой грязной игры. Его хватают и держат
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Член Зала славы баскетбола Айзея Томас высказался о критике в адрес французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы, которого после двух неспортивных фолов в плей-офф и жёсткой игры против Джейлена Брансона начали обвинять в грязной игре.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вемби — жертва самой грязной игры среди того, что я видел. Его хватают и держат. Людям позволяют цепляться и удерживать его на месте. Ещё везёт, что он не начал бить по лицу. В нормальной ситуации нельзя быть агрессивным с бигменом и не получить в ответ. Шаку доставалось больше всех в истории лиги. Он держал себя в руках, но если ты переходил черту, он тоже пускал руки в ход. Вемби толкнул Брансона в голову. «Маленьким» везёт, потому что «большие» пихаются, а не бьют», — приводит слова Томаса Clutch Points в социальной сети Х.

Напомним, пятый матч в серии состоится в ночь на 14 июня в Сан-Антонио. «Нью-Йорк Никс» лидируют в серии со счётом 3-1.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
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