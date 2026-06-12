Брансон: жертвы и достижения Таунса ведут его в Зал славы

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон высоко оценил вклад центрового команды Карла-Энтони Таунса в успех нью-йоркцев в финальной серии плей-офф НБА с «Сан-Антонио Спёрс». «Никс» лидируют в серии со счётом 3-1.

«Невозможно узнать человека, пока не встретишься с ним, не услышишь его слова и не увидишь его поступки. Его поведение в качестве партнёра, жертвы, достижения, вся его карьера — ведут его в Зал славы. Ни на кого бы его не променял. Невероятно. Не знаю, как он отреагирует на все эти слова. Он чертовски хороший баскетболист и ещё лучше как партнёр по команде», — приводит слова Брансона Mr Buck Buck в социальной сети Х.

Пятый матч в финальной серии состоится в ночь на 14 июня в Сан-Антонио.