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Брансон: жертвы и достижения Таунса ведут его в Зал славы

Брансон: жертвы и достижения Таунса ведут его в Зал славы
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон высоко оценил вклад центрового команды Карла-Энтони Таунса в успех нью-йоркцев в финальной серии плей-офф НБА с «Сан-Антонио Спёрс». «Никс» лидируют в серии со счётом 3-1.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Невозможно узнать человека, пока не встретишься с ним, не услышишь его слова и не увидишь его поступки. Его поведение в качестве партнёра, жертвы, достижения, вся его карьера — ведут его в Зал славы. Ни на кого бы его не променял. Невероятно. Не знаю, как он отреагирует на все эти слова. Он чертовски хороший баскетболист и ещё лучше как партнёр по команде», — приводит слова Брансона Mr Buck Buck в социальной сети Х.
Пятый матч в финальной серии состоится в ночь на 14 июня в Сан-Антонио.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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