Защитник «Спёрс» Фокс высказался о критике в свой адрес после четвёртого матча финала

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» ДеАарон Фокс прокомментировал критику в свой адрес после четвёртого матча финальной серии НБА с «Нью-Йорк Никс» (106:107; 1-3).

«У этих людей нет моего номера, чтобы позвонить. Не смотрю эти передачи. Это не имеет значения. Вот и всё. Ничего уже не изменить. Мы идём дальше. У нас остаётся вера, мы уже видели такое. Камбэк возможен, команды возвращались с 1-3. Причём проигрывали с двузначным разрывом. Наши поражения — в близких матчах», — приводит слова ДеАарона Фокса New York Times.

Напомним, пятый матч финальной серии плей-офф НБА состоится 14 июня в Сан-Антонио.