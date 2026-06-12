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Защитник «Спёрс» Фокс высказался о критике в свой адрес после четвёртого матча финала

Защитник «Спёрс» Фокс высказался о критике в свой адрес после четвёртого матча финала
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Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» ДеАарон Фокс прокомментировал критику в свой адрес после четвёртого матча финальной серии НБА с «Нью-Йорк Никс» (106:107; 1-3).

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Ануноби - 33, Таунс - 13, Альварадо - 8, Бриджес - 7, Харт - 6, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Шамет, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Харпер - 21, Фокс - 18, Васселл - 18, Касл - 13, Брайант - 5, Шампани - 5, Джонсон - 2, Маклафлин, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«У этих людей нет моего номера, чтобы позвонить. Не смотрю эти передачи. Это не имеет значения. Вот и всё. Ничего уже не изменить. Мы идём дальше. У нас остаётся вера, мы уже видели такое. Камбэк возможен, команды возвращались с 1-3. Причём проигрывали с двузначным разрывом. Наши поражения — в близких матчах», — приводит слова ДеАарона Фокса New York Times.

Напомним, пятый матч финальной серии плей-офф НБА состоится 14 июня в Сан-Антонио.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
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