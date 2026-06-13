Вембаньяма оценил шансы «Спёрс» на камбэк в финальной серии плей-офф НБА

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма перед пятым матчем финальной серии плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс» оценил шансы команды на камбэк. «Спёрс» уступают в серии со счётом 1-3. Пятый матч состоится в ночь на 14 июня в Сан-Антонио.

«Все в команде знают, что мы сделаем это. Нужно будет изолировать следующую игру от всего остального. И действовать постепенно. Ошибкой было бы тратить силы на переживания о нескольких матчах. Одна игра за другой. Это плей-офф. Все уставшие. Усталость не должна быть фактором матча. У нас два дня между играми. Это не проблема», – приводит слова Вембаньямы New York Times.