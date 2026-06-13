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Дрэймонд Грин: по-прежнему считаю, что у Куминги есть потенциал стать звездой НБА

Дрэймонд Грин: по-прежнему считаю, что у Куминги есть потенциал стать звездой НБА
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что по-прежнему верит в звёздный потенциал своего бывшего одноклубника — конголезского баскетболиста Жонатана Куминги.

«По-прежнему считаю, что у этого парня есть потенциал стать звездой НБА. Я был в восторге от идеи «Выбираем Жонатана Кумингу на драфте». И до сих пор не считаю, что это было ошибкой, потому что, во-первых, посмотрите, что он сделал в плей-офф после нескольких месяцев в составе «Хоукс», как он там выступил. Это начало чего-то большего. Во-вторых, он мой младший брат, между нами тесная связь, крепкие отношения. Я благодарен ему как минимум за это, это для меня очень много значит», — приводит слова Грина портал Bleacher Report.

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