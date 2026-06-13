Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Где смотреть 5-й матч финала НБА 2026: Сан-Антонио — Нью-Йорк, кто покажет

Где смотреть 5-й матч финала НБА 2026: Сан-Антонио — Нью-Йорк, кто покажет
Комментарии

В ночь на 14 июня мск в Сан-Антонио (США) состоится пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс».

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Официального показа финала НБА на территории России не будет. Трансляция матча будет доступна на зарубежных сервисах NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
Финал НБА — 2026. Пятый матч. LIVE!
Live
Финал НБА — 2026. Пятый матч. LIVE!

Напомним, на данный момент «Нью-Йорк Никс» лидирует в серии со счётом 3-1.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
НБА выпустила отчёт по концовке матча финала. Ряд решений судей оказался неверным
НБА выпустила отчёт по концовке матча финала. Ряд решений судей оказался неверным

Видео: рекорды НБА.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android