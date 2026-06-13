Где смотреть 5-й матч финала НБА 2026: Сан-Антонио — Нью-Йорк, кто покажет

В ночь на 14 июня мск в Сан-Антонио (США) состоится пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс».

Официального показа финала НБА на территории России не будет. Трансляция матча будет доступна на зарубежных сервисах NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, на данный момент «Нью-Йорк Никс» лидирует в серии со счётом 3-1.

Видео: рекорды НБА.