Ибон Наварро стал главным тренером «Црвены Звезды»

Испанский специалист Ибон Наварро официально назначен главным тренером белградской «Црвены Звезды». Контракт с 50-летним тренером вступит в силу с сезона-2026/2027.

Наварро покинул «Уникаху» после четырёх с половиной лет работы, в течение которых привёл клуб к семи титулам: две победы в Лиге чемпионов, два Межконтинентальных кубка, два Кубка Испании и один Суперкубок Испании. Он ушёл с поста главного тренера с рекордом 180 побед в 261 матче (68,97%).

Наварро был ассистентом в «Басконии» и «Валенсии», прежде чем начать самостоятельную карьеру в «Манресе», «Мурсии» и «Андорре».

В минувшем сезоне «Црвена Звезда» вылетела из Евролиги после плей-ин, проиграв «Парижу» со счётом 78:80, а также уступила в полуфинале АБА-лиги (0-2 от «Партизана») и полуфинале чемпионата Сербии. Клуб выиграл лишь Кубок Радивоя Корача в середине сезона.