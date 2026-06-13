Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ибон Наварро стал главным тренером «Црвены Звезды»

Ибон Наварро стал главным тренером «Црвены Звезды»
Комментарии

Испанский специалист Ибон Наварро официально назначен главным тренером белградской «Црвены Звезды». Контракт с 50-летним тренером вступит в силу с сезона-2026/2027.

Наварро покинул «Уникаху» после четырёх с половиной лет работы, в течение которых привёл клуб к семи титулам: две победы в Лиге чемпионов, два Межконтинентальных кубка, два Кубка Испании и один Суперкубок Испании. Он ушёл с поста главного тренера с рекордом 180 побед в 261 матче (68,97%).

Наварро был ассистентом в «Басконии» и «Валенсии», прежде чем начать самостоятельную карьеру в «Манресе», «Мурсии» и «Андорре».

В минувшем сезоне «Црвена Звезда» вылетела из Евролиги после плей-ин, проиграв «Парижу» со счётом 78:80, а также уступила в полуфинале АБА-лиги (0-2 от «Партизана») и полуфинале чемпионата Сербии. Клуб выиграл лишь Кубок Радивоя Корача в середине сезона.

Может быть интересно:
Экс-тренер сборной Армении оценил выступление Тикнизяна за «Црвену Звезду»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android