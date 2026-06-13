Ведищев: будем очень рады, если Томович останется главным тренером «Локомотива-Кубань»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев заявил, что заслуга главного тренера Томислова Томовича в завоевании бронзовых медалей Единой лиги ВТБ очень велика. По его словам, клуб будет рад, если специалист продолжит работу.

— Как прокомментируете успех команды в напряжённой серии за бронзу? Насколько велика здесь заслуга главного тренера Томислова Томовича?

— Очень большая, тренер отлично справился со своей задачей. Мы были в непростой ситуации в середине сезона, но с приходом этого специалиста всё стало гораздо лучше. Смогли собраться, сплотиться, показывали достойную игру в полуфинальной и бронзовой сериях. Не всё шло по тому сценарию, по которому всегда хочется, чтобы шло. Но мы везде показывали характер — это самое главное.

В последние два сезона мы были в семиматчевых полуфинальных сериях. И за бронзу тогда не было как‑то уже ни сил, ни мотивации встречаться в новой серии через несколько дней после седьмого матча. В этом году, конечно, чуть‑чуть нам было легче, «Зениту» — чуть сложнее. Но такой календарь.

— Томович останется главным тренером на новый сезон?

— Мы будем очень рады, если Томович продолжит свою работу в качестве главного тренера «Локомотива» и дальше. Решение по сути есть, осталось сделать направление, утвердить.

— Томович, наверное, и сам хочет остаться в «Локо»?

— Надо его спросить (смеётся), но я очень надеюсь, что хочет. Это первый шаг. Будем работать дальше и желать большего, — приводит слова Ведищева издание «Матч ТВ».