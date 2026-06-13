Корстин: «Локомотив» доказал, что за счёт бойцовского характера можно свернуть горы

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала победу «Локомотива-Кубань» в серии плей-офф за третье место с «Зенитом».

«Серия за третье место получилась очень яркая и настолько напряжённая, что она завершилась уже после финальной серии. Хочу поздравить «Локомотив» с победой. Они бились до конца. Моё мнение: «Локо» удалось победить в серии за счёт командной игры и грамотных решений главного тренера Томислова Томовича. У «Локо» очень хорошо двигался мяч, были комбинации в нападении. Была достаточно жёсткая защита.

Самое главное — краснодарцы бились до конца: они не расстраивались после первых поражений. Они сражались до конца и доказали, что за счёт бойцовского характера и таланта можно свернуть горы», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».