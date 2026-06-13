Глава олимпийского комитета Сербии назвал лучшего баскетболиста в истории России

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Сербии Деян Томашевич назвал, по его мнению, лучшего баскетболиста в истории России.

«Без всякого сомнения, для меня лучшим российским баскетболистом является Андрей Кириленко. Потому что мне нравится его стиль, он был очень умным игроком», — приводит слова Томашевича ТАСС.

Андрею Кириленко 45 лет. За свою карьеру россиянин выступал за такие команды, как ЦСКА, «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс». Становился участником Матча всех звёзд НБА (2004). В составе национальной команды становился бронзовым призёром Олимпийских игр (2012), а также чемпионом Европы (2007).