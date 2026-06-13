Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Глава олимпийского комитета Сербии назвал лучшего баскетболиста в истории России

Глава олимпийского комитета Сербии назвал лучшего баскетболиста в истории России
Комментарии

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Сербии Деян Томашевич назвал, по его мнению, лучшего баскетболиста в истории России.

«Без всякого сомнения, для меня лучшим российским баскетболистом является Андрей Кириленко. Потому что мне нравится его стиль, он был очень умным игроком», — приводит слова Томашевича ТАСС.

Андрею Кириленко 45 лет. За свою карьеру россиянин выступал за такие команды, как ЦСКА, «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс». Становился участником Матча всех звёзд НБА (2004). В составе национальной команды становился бронзовым призёром Олимпийских игр (2012), а также чемпионом Европы (2007).

Читайте далее:
«Злее будем». Кириленко — о диалоге с ФИБА, отъезде юниоров из РФ и реформах в баскетболе
Эксклюзив
«Злее будем». Кириленко — о диалоге с ФИБА, отъезде юниоров из РФ и реформах в баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android