Курбанов: чемпионства ЦСКА сейчас даются гораздо сложнее, чем 8-10 лет назад

Форвард ЦСКА россиянин Никита Курбанов после победы в Единой лиге ВТБ заявил, что завоёвывать титулы армейцам стало значительно труднее, чем 10 лет назад.

«Сейчас чемпионства нам даются гораздо сложнее, чем 8-10 лет назад. Наверное, тогда у нас был большой разрыв с конкурентами, но и тогда не всё было просто.

Сейчас конкуренция стала выше, любой может обыграть любого. Я считаю, что мы выигрываем, потому что у нас стабильный состав, хорошо отлажены взаимодействия, и наш тренерский штаб прекрасно готовит нас к соперникам», — приводит слова Курбанова издание ТАСС.

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