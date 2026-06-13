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«Сан-Антонио» может аннулировать билеты болельщиков «Никс» перед пятым матчем финала НБА

«Сан-Антонио» может аннулировать билеты болельщиков «Никс» перед пятым матчем финала НБА
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«Сан-Антонио Спёрс» ввёл ограничения на продажу билетов перед пятым матчем финальной серии НБА с «Нью-Йорк Никс», сообщает TMZ.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, приобрести билеты на игру смогут только жители, проживающие в радиусе 150 миль (около 240 км) от арены «Фрост Бэнк-центр». В предупреждении на странице Ticketmaster также говорится, что билеты покупателей, нарушивших это правило, могут быть аннулированы без предварительного уведомления, хотя средства будут возвращены.

Сообщается, что клуб пытается предотвратить массовое присутствие болельщиков «Никс» на домашней арене. По данным американских СМИ, поклонники нью-йоркской команды уже приобрели около половины мест на предстоящий матч.

После четырёх встреч «Нью-Йорк» ведёт в серии со счётом 3-1 и находится в одной победе от первого чемпионского титула с 1973 года. Пятый матч состоится в Сан-Антонио в ночь на 14 июня.

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