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«Нью-Йорк» лидировал менее минуты в четвёртом матче серии с «Сан-Антонио»

«Нью-Йорк» лидировал менее минуты в четвёртом матче серии с «Сан-Антонио»
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Примечательная статистика была опубликована после четвёртого мачта финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» (106:107).

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Ануноби - 33, Таунс - 13, Альварадо - 8, Бриджес - 7, Харт - 6, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Шамет, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Харпер - 21, Фокс - 18, Васселл - 18, Касл - 13, Брайант - 5, Шампани - 5, Джонсон - 2, Маклафлин, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

«Никс», выигравшие встречу, лидировали всего 54 секунды за все четыре четверти. Это второй результат в истории для финалов НБА, начиная с сезона-1976/1977.

Напомним, пятый матч серии между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» состоится 14 июня, начало – в 3:30 по московскому времени.

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