«Нью-Йорк» лидировал менее минуты в четвёртом матче серии с «Сан-Антонио»

Примечательная статистика была опубликована после четвёртого мачта финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» (106:107).

«Никс», выигравшие встречу, лидировали всего 54 секунды за все четыре четверти. Это второй результат в истории для финалов НБА, начиная с сезона-1976/1977.

Напомним, пятый матч серии между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» состоится 14 июня, начало – в 3:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что «Сан-Антонио» может аннулировать билеты болельщиков «Никс» перед пятым матчем финала НБА.

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