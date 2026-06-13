Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Подросток впал в кому после конфликта из-за четвёртого матча финала НБА в Нью-Йорке

Подросток впал в кому после конфликта из-за четвёртого матча финала НБА в Нью-Йорке
Комментарии

17-летний подросток был госпитализирован в критическом состоянии и впал в кому после жестокого нападения неподалёку от «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, произошедшего после четвёртого матча финальной серии НБА между «Ню-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс». Об этом информирует издание ABC News со ссылкой на полицию.

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Ануноби - 33, Таунс - 13, Альварадо - 8, Бриджес - 7, Харт - 6, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Шамет, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Харпер - 21, Фокс - 18, Васселл - 18, Касл - 13, Брайант - 5, Шампани - 5, Джонсон - 2, Маклафлин, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

По данным правоохранителей, инцидент произошёл в среду около 23:45 по местному времени в районе 237 W. 35th Street в Мидтауне. Между подростком и группой неизвестных лиц возник словесный конфликт, который, по словам полиции, был связан с обсуждением баскетбольного матча.

Ситуация быстро переросла в насилие: группа напала на юношу, нанося удары по голове и телу. Травмы привели к возникновению судорог, после чего парень впал в кому. Его доставили в больницу, где он остаётся в критическом, но стабильном состоянии.

Полиция опубликовала фотографию одного из подозреваемых и продолжает розыск остальных участников нападения.

Фото: NYPD

Инцидент произошёл на фоне массовых беспорядков в Нью-Йорке после победы «Нью-Йорка» в четвёртой игре. По данным источника, в городе были зафиксированы столкновения фанатов, поджоги фейерверков, повреждения имущества и перекрытия улиц. В общей сложности задержаны 56 человек, десять полицейских получили травмы.

Власти заявляют, что продолжают расследование как самого нападения на подростка, так и других инцидентов, произошедших в ночь после матча.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Финал НБА — 2026. Пятый матч. LIVE!
Live
Финал НБА — 2026. Пятый матч. LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android