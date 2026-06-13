Подросток впал в кому после конфликта из-за четвёртого матча финала НБА в Нью-Йорке

17-летний подросток был госпитализирован в критическом состоянии и впал в кому после жестокого нападения неподалёку от «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, произошедшего после четвёртого матча финальной серии НБА между «Ню-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс». Об этом информирует издание ABC News со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл в среду около 23:45 по местному времени в районе 237 W. 35th Street в Мидтауне. Между подростком и группой неизвестных лиц возник словесный конфликт, который, по словам полиции, был связан с обсуждением баскетбольного матча.

Ситуация быстро переросла в насилие: группа напала на юношу, нанося удары по голове и телу. Травмы привели к возникновению судорог, после чего парень впал в кому. Его доставили в больницу, где он остаётся в критическом, но стабильном состоянии.

Полиция опубликовала фотографию одного из подозреваемых и продолжает розыск остальных участников нападения.

Фото: NYPD

Инцидент произошёл на фоне массовых беспорядков в Нью-Йорке после победы «Нью-Йорка» в четвёртой игре. По данным источника, в городе были зафиксированы столкновения фанатов, поджоги фейерверков, повреждения имущества и перекрытия улиц. В общей сложности задержаны 56 человек, десять полицейских получили травмы.

Власти заявляют, что продолжают расследование как самого нападения на подростка, так и других инцидентов, произошедших в ночь после матча.