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Патрик Миллер: мне очень нравится, как моя медаль звенит

Патрик Миллер: мне очень нравится, как моя медаль звенит
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Капитан «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился мыслями о победе над «Зенитом», которая принесла команде бронзовые медали, и о сезоне в целом.

«Это получился длинный сезон. Мне кажется, я никогда не был в России так долго — мы начали сборы в августе, а сейчас уже середина июня. Но это всё того стоило — у нас есть бронза, и мне очень нравится, как моя медаль звенит. Да, конечно, мы нацеливались выиграть золото, но если вспомнить, что в предыдущие мои два сезона здесь мы останавливались на четвёртом месте, то у этой бронзы есть своё очарование. Я рад этой медали — и жду возможности поскорее показать её своей семье», — приводит слова Миллера пресс-служба клуба.

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