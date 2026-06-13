Патрик Миллер: мне очень нравится, как моя медаль звенит

Капитан «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился мыслями о победе над «Зенитом», которая принесла команде бронзовые медали, и о сезоне в целом.

«Это получился длинный сезон. Мне кажется, я никогда не был в России так долго — мы начали сборы в августе, а сейчас уже середина июня. Но это всё того стоило — у нас есть бронза, и мне очень нравится, как моя медаль звенит. Да, конечно, мы нацеливались выиграть золото, но если вспомнить, что в предыдущие мои два сезона здесь мы останавливались на четвёртом месте, то у этой бронзы есть своё очарование. Я рад этой медали — и жду возможности поскорее показать её своей семье», — приводит слова Миллера пресс-служба клуба.