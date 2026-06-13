Квитковских — о победе над «Зенитом»: не мог пропустить такую игру

Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских, пропустивший два предыдущих матча из-за травмы, вышел на решающую игру серии за третье место с «Зенитом» (84:76, 3-2) и за девять минут набрал четыре очка. По его словам, он не мог пропустить такую игру и пытался дать команде всё возможное.

«Мы все профессионалы и боремся до последнего, неважно, какие травмы у нас есть. Я не удивлён, что Жора [Георгий Жбанов] тоже вышел с травмой. А что касается меня, считаю, что я не мог пропустить такую игру и пытался дать всё возможное команде, отдать всего себя, как говорится. Действительно, ещё несколько дней назад я не мог выпрямиться нормально, но это уже неважно. Мы сделали свою работу, и я горжусь тем, как мы это сделали.

Меня спрашивал медицинский штаб, тренерский штаб, как себя чувствую. Решение далось нелегко. Я вчера только первый раз потренировался после этой травмы. Было тяжеловато, но вариантов нет, просто старался выкинуть это из головы и играть, помогать команде, несмотря ни на что. Думаю, такое есть у всех спортсменов», — приводит слова Квитковских пресс-служба команды.