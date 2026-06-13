Защитник «Локомотива» Ищенко: это мечта — на такой ноте закончить сезон

Защитник «Локомотива-Кубань» российский баскетболист Всеволод Ищенко прокомментировал победу команды в серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 за третье место с «Зенитом».

«Я думаю, это мечта любого спортсмена – вот на такой ноте закончить сезон, на характере, после тяжёлого полуфинала. Понятно, что рассчитывали выйти в финал, но не получилось. И серию за третье место тоже начали с 0-2. Но нашли в себе силы, случился переломный момент, когда мы прямо сплотились как никогда в этом сезоне, каждый пожертвовал чем-то.

Многие играли с травмами, кто-то просто не мог разогнуться несколько дней и всё равно играл. Каждый дал что-то – не только игроки, но и тренерский штаб, медицинский, просто все в клубе. И болельщики, которые верили в нас до конца, помогали нам не обращать внимания на всякие трудности. Все вместе мы смогли закончить сезон так, как только можно подумать, представить и пережить: отыгрались с 0-2 и забрали медали», — приводит слова Ищенко пресс-служба «Локомотива».