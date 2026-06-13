Инсайдер: «Даллас» отказывается от переговоров по обмену Кайри Ирвинга

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» отказывается от переговоров по обмену звёздного американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, сообщает журналист Марк Штейн.

По информации обозревателя, Ирвингом интересуются «Детройт Пистонс» и «Миннесота Тимбервулвз».

Напомним, Ирвинг получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в марте 2025 года. Травма не позволила ему завершить прошлый сезон, в котором он провёл 50 игр и набирал в среднем 24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи.

Ранее Ирвинг высказался о своём восстановлении после разрыва крестообразной связки.

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Видео: рекорды НБА.