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Инсайдер: «Даллас» отказывается от переговоров по обмену Кайри Ирвинга

Инсайдер: «Даллас» отказывается от переговоров по обмену Кайри Ирвинга
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» отказывается от переговоров по обмену звёздного американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, сообщает журналист Марк Штейн.

По информации обозревателя, Ирвингом интересуются «Детройт Пистонс» и «Миннесота Тимбервулвз».

Напомним, Ирвинг получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в марте 2025 года. Травма не позволила ему завершить прошлый сезон, в котором он провёл 50 игр и набирал в среднем 24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи.

Ранее Ирвинг высказался о своём восстановлении после разрыва крестообразной связки.

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Видео: рекорды НБА.

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