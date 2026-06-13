Форвард «Локо» Квитковских высказался о победе над «Зенитом» в серии за третье место ЕЛ

Российский форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских подвёл итоги завершившегося сезона Единой лиги ВТБ, в котором краснодарская команда завоевала бронзовые медали, обыграв «Зенит» (84:76; 3-2) в решающем пятом матче серии за третье место.

— С победой! Как оценишь итоги сезона?

— Сезон получился сложный и длинный. Мы сменили и тренера, и многих игроков, были и взлёты, и падения. Бывало, проигрывали матчи, которые мы должны были забирать. Но это всё привело нас вот сюда, в эту точку, к игре, которая завершила сезон. Спасибо всем болельщикам, всем семьям каждого из игроков и штаба, что верили в нас до последнего, помогали нам, поддерживали. Мы перенесли эту энергию в сегодняшнюю игру, каждый отдался полностью, несмотря на какие-то микротравмы и в целом тяжёлый сезон. Я считаю, мы заслужили эту победу, — приводит слова Квитковских пресс-служба краснодарского клуба.