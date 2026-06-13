Форвард «Локо» Квитковских: я бы оценил удовлетворительно свою игру

Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских оценил своё выступление в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ, в котором краснодарская команда завоевала бронзовые медали, обыграв санкт-петербургский «Зенит» (84:76; 3-2) в решающем пятом матче серии за третье место.

— Как оценишь сезон лично для тебя?

— Наверное, были и хорошие, и плохие игры, но это баскетбол, это спорт, такое бывает, и надо расти. Я считаю, что добавил в некоторых аспектах по игре и в целом в команде чуть больше доверия получил. Поэтому я бы оценил удовлетворительно свою игру, — приводит слова Квитковских пресс-служба краснодарского клуба.