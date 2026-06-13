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Форвард «Локо» Квитковских: я бы оценил удовлетворительно свою игру

Форвард «Локо» Квитковских: я бы оценил удовлетворительно свою игру
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Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских оценил своё выступление в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ, в котором краснодарская команда завоевала бронзовые медали, обыграв санкт-петербургский «Зенит» (84:76; 3-2) в решающем пятом матче серии за третье место.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 23, Роберсон - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 12, Жбанов - 3, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Бако - 2, Щербенев, Узинский, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Мартин - 13, Хантер - 10, Хаджибегович - 10, Ищенко - 8, Темиров - 6, Мур - 5, Самойленко - 5, Квитковских - 4, Ведищев, Шеянов, Коновалов

— Как оценишь сезон лично для тебя?
— Наверное, были и хорошие, и плохие игры, но это баскетбол, это спорт, такое бывает, и надо расти. Я считаю, что добавил в некоторых аспектах по игре и в целом в команде чуть больше доверия получил. Поэтому я бы оценил удовлетворительно свою игру, — приводит слова Квитковских пресс-служба краснодарского клуба.

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Комментарии
Новости. Баскетбол
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