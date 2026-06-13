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Грин — о Брансоне: я не пытался его унизить, просто считаю, что он не игрок категории «1А»

Грин — о Брансоне: я не пытался его унизить, просто считаю, что он не игрок категории «1А»
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин извинился перед разыгрывающим «Нью-Йорк Никс» Джейленом Брансоном за свои недавние высказывания, в которых он не считал Брансона игроком категории «1А» — универсальным игроком, который будет лидером в любой команде.

«Я приношу извинения Джейлену Брансону. Причина, по которой я это делаю, состоит в том, что он близок к победе в финале НБА. Я очень критично относился к Джейлену Брансону, просто не считая, что он парень категории «1А». И вот что вы должны понимать. Когда я говорю «1А», я имею в виду: неважно, в какую команду ты попадёшь, ты будешь тем самым парнем, главным. Как Стеф Карри, как Леброн Джеймс, как Лука Дончич, Кавай Леонард.

Таких игроков категории «1А» во всей НБА всего пять-семь. Я не пытался его унизить, просто считаю, что Брансон не из категории «1А». Я считаю, что есть всего пять таких парней, которые, в какую бы команду ни попали, будут лучшими. Вот что для меня значит «1А». Вот что такое «1А». Как бы то ни было, я действительно очень критично о нём отзывался. И прошлым вечером они повели 3-1. Думаю, они на пути к чемпионству. И я не из тех, кто не может признать, что был неправ», — приводит слова Грина NBA Courtside в социальной сети Х.

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