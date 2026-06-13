Лев Свинин — об adidas Eurocamp: конкуренция бешеная, очень много молодых ребят

Российский форвард баскетбольного клуба «Бетсити Парма» Лев Свинин высказался о своём участии в просмотровом лагере Adidas Eurocamp в Тревизо (Италия), который собрал сильнейших молодых игроков Европы.

— Какие эмоции остались после лагеря?

— Максимально положительные. Было круто, интересно, полезно, местами тяжело — но это был непередаваемый опыт и возможность показать себя.

— Что удивило в уровне игроков?

— Конкуренция бешеная, очень много молодых ребят, которые прямо в порядке. Познакомился с большим количеством людей, все открытые, общение получилось классным, — приводит слова Свинина пресс-служба «Пармы».