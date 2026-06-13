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Лев Свинин — об adidas Eurocamp: конкуренция бешеная, очень много молодых ребят

Лев Свинин — об adidas Eurocamp: конкуренция бешеная, очень много молодых ребят
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Российский форвард баскетбольного клуба «Бетсити Парма» Лев Свинин высказался о своём участии в просмотровом лагере Adidas Eurocamp в Тревизо (Италия), который собрал сильнейших молодых игроков Европы.

— Какие эмоции остались после лагеря?
— Максимально положительные. Было круто, интересно, полезно, местами тяжело — но это был непередаваемый опыт и возможность показать себя.

— Что удивило в уровне игроков?
— Конкуренция бешеная, очень много молодых ребят, которые прямо в порядке. Познакомился с большим количеством людей, все открытые, общение получилось классным, — приводит слова Свинина пресс-служба «Пармы».

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