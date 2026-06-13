Джеймс Харден был арестован в Техасе за незаконное ношение оружия

Американский разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Джеймс Харден был арестован в Хьюстоне (штат Техас, США) 13 июня. 36-летнего баскетболиста задержала местная полиция в 3:41 утра по местному времени, и предъявила обвинения в незаконном ношении оружия. Об этом сообщает портал New York Post.

В документе полиции Хьюстона также говорится, что «пистолет находился на виду и не был в кобуре». По данным источников, перед арестом баскетболист находился в местном баре в большой компании друзей.

Харден был освобождён под залог в субботу утром. Его явка в суд назначена на 22 июня.

В прошедшем сезоне Харден помог «Кавальерс» впервые с 2018 года выйти в финал конференции. Его средние показатели составили 19,2 очка (41% с игры, 29,9% – из-за дуги) и 5,5 передачи при 4,7 потери за игру.