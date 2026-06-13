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Инсайдер НБА Крочински: «Миннесоту» ждут серьёзные изменения в составе

Инсайдер НБА Крочински: «Миннесоту» ждут серьёзные изменения в составе
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Инсайдер НБА Джон Крочински рассказал о грядущих перестановках в «Миннесоте Тимбервулвз». По его словам, команду ждут серьёзные изменения в составе, а стартовая пятёрка в следующем сезоне будет отличаться.

«Миннесоту» ждут серьёзные изменения в составе. Стартовая пятёрка в первом матче следующего сезона должна отличаться от конца этого. Реальные разговоры пойдут после завершения чемпионата. Получить Янниса Адетокунбо будет тяжело. Самый реалистичный вариант – Кайри Ирвинг. Пошли слухи о Кавае Леонарде, Джейлене Саггсе и нескольких других именах», — сказал Крочински в своём подкасте на YouTube.

34-летний Ирвинг пропустил весь сезон-2025/2026, восстанавливаясь после разрыва крестообразной связки. В сезоне-2024/2025 он набирал в среднем 24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи в 50 матчах.

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