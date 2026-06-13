Президент УНИКСа Богачёв подвёл итоги сезона для своей команды

Президент казанского баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачёв назвал прошедший сезон для казанской команды героическим, несмотря на поражение в финальной серии Единой лиги ВТБ от московского ЦСКА (0-4).

«Это был трудный сезон для нас, много травм. Но были и моменты, которые можно назвать героическими. Когда в Санкт-Петербурге проигрывали 1-3 в серии, ребята смогли под уколами, через боль проявить характер и выиграть серию. Вчера тоже [Дмитрий] Кулагин на уколах играл, [Алексей] Швед не смог даже выйти — у него надрыв мениска. Весь сезон было какое-то нашествие травм. Но мы «сломали» «Зенит» — это большое достижение, вышли в финал и завоевали серебро. Мы дважды обыграли ЦСКА в регулярном чемпионате. Подошли к финалу в тяжёлом состоянии, но смогли дать бой. Думаю, болельщикам упрекнуть нас не в чем. У нас четвёртый бюджет с натягом, а так хорошо выступили», — приводит слова Богачёва ТАСС.