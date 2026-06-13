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Президент УНИКСа Богачёв подвёл итоги сезона для своей команды

Президент УНИКСа Богачёв подвёл итоги сезона для своей команды
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Президент казанского баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачёв назвал прошедший сезон для казанской команды героическим, несмотря на поражение в финальной серии Единой лиги ВТБ от московского ЦСКА (0-4).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2026, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
63 : 74
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Платунов - 16, Трушкин - 12, Савков - 10, Воронов - 8, Зайцев - 6, Барашков - 6, Певнев - 5, Комолов, Зубков, Балашов, Личутин
УНИКС: Д. Кулагин - 18, Рейнольдс - 11, Лопатин - 11, Беленицкий - 8, Бингэм - 7, Пьерр - 7, Ли - 6, Швед - 6, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов

«Это был трудный сезон для нас, много травм. Но были и моменты, которые можно назвать героическими. Когда в Санкт-Петербурге проигрывали 1-3 в серии, ребята смогли под уколами, через боль проявить характер и выиграть серию. Вчера тоже [Дмитрий] Кулагин на уколах играл, [Алексей] Швед не смог даже выйти — у него надрыв мениска. Весь сезон было какое-то нашествие травм. Но мы «сломали» «Зенит» — это большое достижение, вышли в финал и завоевали серебро. Мы дважды обыграли ЦСКА в регулярном чемпионате. Подошли к финалу в тяжёлом состоянии, но смогли дать бой. Думаю, болельщикам упрекнуть нас не в чем. У нас четвёртый бюджет с натягом, а так хорошо выступили», — приводит слова Богачёва ТАСС.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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