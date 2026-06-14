«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк»: онлайн-трансляция пятого матча 14 июня начнётся в 3:30 мск

В ночь на воскресенье, 14 июня, на стадионе «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио, Техас, США, состоится пятый матч финальной серии НБА сезона-2025/2026, в котором «Сан-Антонио Спёрс» примет «Нью-Йорк Никс». Счёт в серии — 1-3. Начало встречи — в 3:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Противостояние продлится до четырёх побед в серии.

Техасские баскетболисты в финале Западной конференции обыграли действующего чемпиона «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 4-3 в серии.

Представители Нью-Йорка в финале Восточной конференции встречались с «Кливленд Кавальерс» и нанесли разгромное поражение чемпиону 2016 года — 4-0.