Вембаньяма высказался о предстоящем пятом матче финальной серии плей-офф НБА

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма перед пятым матчем финальной серии плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс» призвал партнёров верить в победу и концентрироваться только на игре. «Никс» лидируют в серии со счётом 3-1. Пятый матч состоится в ночь на 14 июня в Сан-Антонио.

«Первое, что всегда должно быть, — это вера, вера. Но также факт, что нам нужно идти от игры к игре. Нам нужно выиграть следующие 48 минут. Это наша работа прямо сейчас, и только это имеет значение. После всего этого сезона, всех 82 игр, всех более чем 20 матчей плей-офф — всё, что имеет значение, это следующие 48 минут. Мы знаем, что можем это сделать. Нам нужно выиграть следующие 48 минут», — приводит слова Вембаньямы NBA TV в социальной сети Х.