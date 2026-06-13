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Вембаньяма высказался о предстоящем пятом матче финальной серии плей-офф НБА

Вембаньяма высказался о предстоящем пятом матче финальной серии плей-офф НБА
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма перед пятым матчем финальной серии плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс» призвал партнёров верить в победу и концентрироваться только на игре. «Никс» лидируют в серии со счётом 3-1. Пятый матч состоится в ночь на 14 июня в Сан-Антонио.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первое, что всегда должно быть, — это вера, вера. Но также факт, что нам нужно идти от игры к игре. Нам нужно выиграть следующие 48 минут. Это наша работа прямо сейчас, и только это имеет значение. После всего этого сезона, всех 82 игр, всех более чем 20 матчей плей-офф — всё, что имеет значение, это следующие 48 минут. Мы знаем, что можем это сделать. Нам нужно выиграть следующие 48 минут», — приводит слова Вембаньямы NBA TV в социальной сети Х.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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