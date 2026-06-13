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Дрэймонд Грин: Вембаньяма должен быть дисквалифицирован, но его берегут

Дрэймонд Грин: Вембаньяма должен быть дисквалифицирован, но его берегут
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал ситуацию с возможной дисквалификацией центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы, у которого после двух нарушений в плей-офф накопилось три балла неспортивных замечаний. Лига не стала наказывать француза за жёсткое нарушение на Джейлене Брансоне в третьем матче финала НБА.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне не нравится, когда отстранения определяют исход серии. Но могу сказать, что Вемби берегут. Он должен быть дисквалифицирован в какой-то момент, или это уже должно было произойти. Но я согласен с бережным отношением. Мне хочется видеть «Спёрс» с Вембаньямой, а не без него», — приводит слова Грина NBA Courtside в социальной сети Х.

Пятый матч финальной серии состоится в ночь на 14 июня в Сан-Антонио. «Нью-Йорк Никс» лидируют в серии со счётом 3-1.

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