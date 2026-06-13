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Тайрик Джонс ударил Кендрика Нанна после пятого матча финала чемпионата Греции

Тайрик Джонс ударил Кендрика Нанна после пятого матча финала чемпионата Греции
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Разыгрывающий «Панатинаикоса» Кендрик Нанн и форвард «Олимпиакоса» Тайрик Джонс были удалены в третьей четверти пятого, решающего матча финальной серии плей-офф чемпионата Греции (89:85; 3-2), а после игры Джонс пришёл к раздевалке соперника и ударил Нанна.

«Джонс пришёл к раздевалке и ударил Нанна», — заявил главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман после матча.

Самым результативным игроком встречи стал французский защитник «Олимпиакоса». Он набрал 22 очка, сделал три подбора и семь передач.

На счету Кендрика Нанна 10 очков, один подбор и одна передача. В активе Джонса четыре очка и один перехват.

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