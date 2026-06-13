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Дрэймонд Грин: европейцы играют в грязный баскетбол. Они хотят забрать себе нашу игру

Дрэймонд Грин: европейцы играют в грязный баскетбол. Они хотят забрать себе нашу игру
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о критике в адрес французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы, которого упрекают в грубой игре в нынешнем розыгрыше плей-офф НБА. По словам Грина, многие европейские баскетболисты играют грязно.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вембаньяма – отличный баскетболист. Ещё он европейский игрок. И я уже говорил, что европейские баскетболисты играют грязно. Многие скажут, что я не могу о таком рассуждать. Да, соперникам от меня серьёзно достаётся. Но я не грязный игрок. Полагаю, все, с кем я встречался на паркете, это подтвердят. Поэтому было так важно обыграть французов во Франции. Европейцы хотят забрать себе нашу игру и играют грязно», — приводит слова Грина NBA Courtside в социальной сети Х.

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