Дрэймонд Грин: европейцы играют в грязный баскетбол. Они хотят забрать себе нашу игру

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о критике в адрес французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы, которого упрекают в грубой игре в нынешнем розыгрыше плей-офф НБА. По словам Грина, многие европейские баскетболисты играют грязно.

«Вембаньяма – отличный баскетболист. Ещё он европейский игрок. И я уже говорил, что европейские баскетболисты играют грязно. Многие скажут, что я не могу о таком рассуждать. Да, соперникам от меня серьёзно достаётся. Но я не грязный игрок. Полагаю, все, с кем я встречался на паркете, это подтвердят. Поэтому было так важно обыграть французов во Франции. Европейцы хотят забрать себе нашу игру и играют грязно», — приводит слова Грина NBA Courtside в социальной сети Х.