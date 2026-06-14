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Сан-Антонио Спёрс — Нью-Йорк Никс, результат матча 14 июня 2026, счет 90:94, финал плей-офф НБА 2025-2026

«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» в пятом матче финальной серии и стал чемпионом НБА
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Завершился пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Сан-Антонио (США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 94:90.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

Таким образом, «Никс» выиграли серию со счётом 4-1 и стали чемпионами НБА.

Наибольшей результативностью в составе гостей отметился защитник Джейлен Брансон, в активе которого 45 очков, три подбора и три передачи.

У хозяев больше всех очков набрал защитник Дилан Харпер, на счету которого 25 очков, пять подборов и четыре ассиста.

Французский центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл: 19 очков и 14 подборов, а также две передачи.

Напомним, в 1/2 финала плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер», а «Нью-Йорк» добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч «Кливленд Кавальерс».

Календарь плей-офф НБА — 2025/2026
Сетка плей-офф НБА — 2025/2026
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