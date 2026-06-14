«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» в пятом матче финальной серии и стал чемпионом НБА

Завершился пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Сан-Антонио (США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 94:90.

Таким образом, «Никс» выиграли серию со счётом 4-1 и стали чемпионами НБА.

Наибольшей результативностью в составе гостей отметился защитник Джейлен Брансон, в активе которого 45 очков, три подбора и три передачи.

У хозяев больше всех очков набрал защитник Дилан Харпер, на счету которого 25 очков, пять подборов и четыре ассиста.

Французский центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл: 19 очков и 14 подборов, а также две передачи.

Напомним, в 1/2 финала плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер», а «Нью-Йорк» добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч «Кливленд Кавальерс».