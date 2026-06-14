Майк Браун впервые стал чемпионом НБА в качестве главного тренера

Завершился пятый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2025/2026, в котором «Нью-Йорк Никс» на выезде обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 94:90 и завоевал чемпионский титул.

Этот успех стал особенным для главного тренера нью-йоркской команды Майка Брауна. 55-летний специалист впервые в своей карьере выиграл чемпионат НБА в статусе главного тренера.

Ранее Браун четырежды становился чемпионом лиги в качестве ассистента. Свои предыдущие титулы он завоевал в 2003 году с «Сан-Антонио Спёрс», а также в 2017, 2018 и 2022 годах в составе тренерского штаба «Голден Стэйт Уорриорз».

Таким образом, победа в сезоне-2025/2026 принесла Брауну уже пятое чемпионское кольцо НБА в карьере, но первое — в роли главного тренера команды-чемпиона.

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