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Майк Браун впервые стал чемпионом НБА в качестве главного тренера

Майк Браун впервые стал чемпионом НБА в качестве главного тренера
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Завершился пятый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2025/2026, в котором «Нью-Йорк Никс» на выезде обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 94:90 и завоевал чемпионский титул.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

Этот успех стал особенным для главного тренера нью-йоркской команды Майка Брауна. 55-летний специалист впервые в своей карьере выиграл чемпионат НБА в статусе главного тренера.

Ранее Браун четырежды становился чемпионом лиги в качестве ассистента. Свои предыдущие титулы он завоевал в 2003 году с «Сан-Антонио Спёрс», а также в 2017, 2018 и 2022 годах в составе тренерского штаба «Голден Стэйт Уорриорз».

Таким образом, победа в сезоне-2025/2026 принесла Брауну уже пятое чемпионское кольцо НБА в карьере, но первое — в роли главного тренера команды-чемпиона.

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