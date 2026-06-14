Стал известен MVP финальной серии плей-офф НБА

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии НБА сезона-2025/2026.

Брансон получил награду после победы «Никс» над «Сан-Антонио Спёрс» в финале лиги. Нью-йоркский клуб завоевал чемпионский титул, выиграв серию со счётом 4-1.

На протяжении финального противостояния Брансон был лидером команды и внёс ключевой вклад в первое за долгие годы чемпионство «Нью-Йорка». В сегодняшнем матче на его счету 45 очков, три подбора и три результативные передачи.

Напомним, для «Никс» это чемпионство стало первым за последние 53 года.

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