Стал известен MVP финальной серии плей-офф НБА
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии НБА сезона-2025/2026.
НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Брансон получил награду после победы «Никс» над «Сан-Антонио Спёрс» в финале лиги. Нью-йоркский клуб завоевал чемпионский титул, выиграв серию со счётом 4-1.
На протяжении финального противостояния Брансон был лидером команды и внёс ключевой вклад в первое за долгие годы чемпионство «Нью-Йорка». В сегодняшнем матче на его счету 45 очков, три подбора и три результативные передачи.
Напомним, для «Никс» это чемпионство стало первым за последние 53 года.
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