«Нью-Йорк» взял реванш у «Сан-Антонио» за поражение в финале НБА сезона-1998/1999

Завершился пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Сан-Антонио (США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 94:90. «Никс» выиграли серию со счётом 4-1 и стали чемпионами НБА.

«Нью-Йорк» взял реванш у «Сан-Антонио» за поражение в финале НБА 27-летней давности. В сезоне-1998/1999 команды также играли в финале и тогда победили «Спёрс» со счётом 4-1.

«Нью-Йорк Никс» стал чемпионом НБА впервые за 53 года и завоевал третий титул в истории франшизы.