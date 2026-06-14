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«Нью-Йорк» завоевал первый чемпионский титул в XXI веке

«Нью-Йорк» завоевал первый чемпионский титул в XXI веке
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«Нью-Йорк Никс» завоевал чемпионский титул НБА сезона-2025/2026, обыграв «Сан-Антонио Спёрс» в финальной серии со счётом 4-1.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

Для клуба из Нью-Йорка это чемпионство стало первым в XXI веке. Последний раз «Никс» выигрывали титул в 1973 году, после чего более полувека не могли подняться на вершину лиги.

Таким образом, команда прервала 53-летнее ожидание и завоевала третий чемпионский титул в своей истории. Отметим, что после окончания матча лига выбрала самого ценного игрока финальной серии, которым стал разыгрывающий победителей Джейлен Брансон.

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