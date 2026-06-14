«Нью-Йорк» завоевал первый чемпионский титул в XXI веке

«Нью-Йорк Никс» завоевал чемпионский титул НБА сезона-2025/2026, обыграв «Сан-Антонио Спёрс» в финальной серии со счётом 4-1.

Для клуба из Нью-Йорка это чемпионство стало первым в XXI веке. Последний раз «Никс» выигрывали титул в 1973 году, после чего более полувека не могли подняться на вершину лиги.

Таким образом, команда прервала 53-летнее ожидание и завоевала третий чемпионский титул в своей истории. Отметим, что после окончания матча лига выбрала самого ценного игрока финальной серии, которым стал разыгрывающий победителей Джейлен Брансон.

Реакция фанатов «Нью-Йорка» на вторую победу над «Сан-Антонио»