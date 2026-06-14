«Нью-Йорк» оформил первый чемпионский титул в эпоху после объединения НБА и АБА
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Завершился пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Сан-Антонио (США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 94:90. «Никс» выиграли серию со счётом 4-1 и стали чемпионами НБА.
НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
«Нью-Йорк» оформил первый чемпионский титул в эпоху после объединения НБА и АБА (НБА и Американская баскетбольная ассоциация объединились в 1976 году).
«Нью-Йорк Никс» стал чемпионом НБА впервые за 53 года и завоевал третий титул в истории франшизы. Предыдущие были выиграны в 1970 и 1973 годах.
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