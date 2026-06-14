«Нью-Йорк» оформил первый чемпионский титул в эпоху после объединения НБА и АБА

Завершился пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Сан-Антонио (США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 94:90. «Никс» выиграли серию со счётом 4-1 и стали чемпионами НБА.

«Нью-Йорк» оформил первый чемпионский титул в эпоху после объединения НБА и АБА (НБА и Американская баскетбольная ассоциация объединились в 1976 году).

«Нью-Йорк Никс» стал чемпионом НБА впервые за 53 года и завоевал третий титул в истории франшизы. Предыдущие были выиграны в 1970 и 1973 годах.