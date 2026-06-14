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14 июня главные новости спорта, баскетбол, НБА, футбол, ЧМ-2026, РПЛ, RAF, Саудовская Аравия

«Нью-Йорк» — чемпион НБА, Бразилия сыграла вничью с Марокко на ЧМ. Главное к утру
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«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» в пятом матче финальной серии и стал чемпионом НБА, сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко на ЧМ-2026, боец Арман Царукян (представляющий Армению и Россию) победил Тони Фергюсона на турнире RAF. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» в пятом матче финальной серии и стал чемпионом НБА.
  2. Бразилия не смогла одолеть Марокко на ЧМ-2026, Винисиус забил, Сантос и Энрике сыграли.
  3. Арман Царукян со счётом 10-0 победил Тони Фергюсона на турнире RAF.
  4. Диллон Дэнис дисквалифицирован со схватки RAF против Чимаева. Произошла массовая драка.
  5. Турция с Гюлером и Чалханоглу проиграла Австралии на старте ЧМ-2026.
  6. Стал известен MVP финальной серии плей-офф НБА.
  7. Катар сыграл вничью со Швейцарией на ЧМ-2026, сравняв счёт на 90+4-й минуте.
  8. «Зенит» обошёл топ-клубы Европы по числу игроков в составе Бразилии на старте ЧМ-2026.
  9. Шотландия минимально обыграла сборную Гаити на ЧМ-2026.
  10. Роберто Манчини покинул пост главного тренера катарского клуба «Аль-Садд».
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