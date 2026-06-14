«Нью-Йорк» — чемпион НБА, Бразилия сыграла вничью с Марокко на ЧМ. Главное к утру

«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» в пятом матче финальной серии и стал чемпионом НБА, сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко на ЧМ-2026, боец Арман Царукян (представляющий Армению и Россию) победил Тони Фергюсона на турнире RAF. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».