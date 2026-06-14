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Виктор Вембаньяма прокомментировал поражение «Сан-Антонио» в финальной серии НБА

Виктор Вембаньяма прокомментировал поражение «Сан-Антонио» в финальной серии НБА
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22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс», отреагировал на поражение в пятом матче финала с «Нью-Йорк Никс» (90:94; счёт в серии 1-4), после которого «Никс» стали чемпионами.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

— Виктор, ты только начинаешь учиться этой игре. Чтобы выиграть первый титул Майклу [Джордану] потребовалось семь лет, Леброну [Джеймсу] девять лет, Джерри Уэсту больше 10. Как тяжело тебе далось это поражение?
— Это чрезвычайно больно. Это больно, но я не собираюсь убегать от этого. Я использую это, чтобы подпитывать себя. Я уверен, что все эти парни, которых вы назвали, не удовлетворены тем, что их выбили в ранних раундах или они не попали в плей-офф, и я не удовлетворён тем, что не выиграл. Но, как я уже и сказал, это большой урок в моей жизни. Для команды не может быть большего опыта, — приводит слова Вембаньямы аккаунт NBA Base в социальной сети Х.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
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