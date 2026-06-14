Виктор Вембаньяма прокомментировал поражение «Сан-Антонио» в финальной серии НБА

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс», отреагировал на поражение в пятом матче финала с «Нью-Йорк Никс» (90:94; счёт в серии 1-4), после которого «Никс» стали чемпионами.

— Виктор, ты только начинаешь учиться этой игре. Чтобы выиграть первый титул Майклу [Джордану] потребовалось семь лет, Леброну [Джеймсу] девять лет, Джерри Уэсту больше 10. Как тяжело тебе далось это поражение?

— Это чрезвычайно больно. Это больно, но я не собираюсь убегать от этого. Я использую это, чтобы подпитывать себя. Я уверен, что все эти парни, которых вы назвали, не удовлетворены тем, что их выбили в ранних раундах или они не попали в плей-офф, и я не удовлетворён тем, что не выиграл. Но, как я уже и сказал, это большой урок в моей жизни. Для команды не может быть большего опыта, — приводит слова Вембаньямы аккаунт NBA Base в социальной сети Х.