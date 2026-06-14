«Величайшие победы в истории баскетбола». Трамп поздравил «Нью-Йорк» с чемпионством

Президент Соединённых Штатов Америки (США) Дональд Трамп поздравил команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» с завоеванием чемпионства в сезоне-2025/2026 после победы над «Сан-Антонио Спёрс» в пятом матче (94:90; счёт в серии 4-1).

«Поздравляю Джима Долана и «Нью-Йорк Никс» с этим достижением!!! Какой это был год, но ещё больше — какие невероятные победы в плей-офф мы все увидели, особенно последние четыре. Возможно, величайшие в истории баскетбола.

Кроме того, сегодня вечером родилась новая суперзвезда. Его имя — Джейлен Брансон. И есть другие выдающиеся игроки, включая Карл-Энтони Таунса, О Джи Ануноби и великого патриота Митчелла Робинсона! Сделаем Америку снова великой!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.