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«Величайшие победы в истории баскетбола». Трамп поздравил «Нью-Йорк» с чемпионством

«Величайшие победы в истории баскетбола». Трамп поздравил «Нью-Йорк» с чемпионством
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Президент Соединённых Штатов Америки (США) Дональд Трамп поздравил команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» с завоеванием чемпионства в сезоне-2025/2026 после победы над «Сан-Антонио Спёрс» в пятом матче (94:90; счёт в серии 4-1).

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Поздравляю Джима Долана и «Нью-Йорк Никс» с этим достижением!!! Какой это был год, но ещё больше — какие невероятные победы в плей-офф мы все увидели, особенно последние четыре. Возможно, величайшие в истории баскетбола.

Кроме того, сегодня вечером родилась новая суперзвезда. Его имя — Джейлен Брансон. И есть другие выдающиеся игроки, включая Карл-Энтони Таунса, О Джи Ануноби и великого патриота Митчелла Робинсона! Сделаем Америку снова великой!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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Новости. Баскетбол
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