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Фоторепортаж с пятого матча финальной серии НБА «Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс»

Вембаньяма прятал лицо в ладони, Сидни Суини делала фото, Шаламе вышел с плакатом. Фото
«Нью-Йорк Никс» стал чемпионом НБА
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14 июня состоялся пятый матч финальной серии НБА сезона-2025/2026, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Сан-Антонио (США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 94:90. Таким образом, «Никс» выиграли серию со счётом 4-1 и стали чемпионами.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Джейлен Брансон, на счету которого 45 очков, три подбора и три передачи. У «Сан-Антонио» наибольшую результативность показал Дилан Харпер: в его активе 25 очков, пять подборов и четыре ассиста. Центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл, набрав 19 очков и сделав 14 подборов.

Лучшие фото с решающего матча «Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс» — в фотоподборке «Чемпионата».

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