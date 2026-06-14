Вембаньяма прятал лицо в ладони, Сидни Суини делала фото, Шаламе вышел с плакатом. Фото

14 июня состоялся пятый матч финальной серии НБА сезона-2025/2026, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Сан-Антонио (США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 94:90. Таким образом, «Никс» выиграли серию со счётом 4-1 и стали чемпионами.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Джейлен Брансон, на счету которого 45 очков, три подбора и три передачи. У «Сан-Антонио» наибольшую результативность показал Дилан Харпер: в его активе 25 очков, пять подборов и четыре ассиста. Центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл, набрав 19 очков и сделав 14 подборов.

Лучшие фото с решающего матча «Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс» — в фотоподборке «Чемпионата».