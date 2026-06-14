Шакил О'Нил рассказал, что должен сделать Вембаньяма после поражения в финале НБА

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил высказался о том, как должен улучшить свою форму 22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду «Сан-Антонио Спёрс», после поражения в финале сезона-2025/2026 c «Нью-Йорк Никс» (счёт в серии 1-4).

«Как бы хорош он ни был, ему нужно стать сильнее. Потому что когда ты становишься доминирующим большим игроком, люди будут провоцировать и атаковать агрессивнее… Так что я не знаю, что он будет делать этим летом, но ему определённо нужно пойти в тренажёрный зал и стать сильнее», — приводит слова О'Нила аккаунт NBA Base в социальной сети Х.