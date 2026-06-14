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Шакил О'Нил рассказал, что должен сделать Вембаньяма после поражения в финале НБА

Шакил О'Нил рассказал, что должен сделать Вембаньяма после поражения в финале НБА
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54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил высказался о том, как должен улучшить свою форму 22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду «Сан-Антонио Спёрс», после поражения в финале сезона-2025/2026 c «Нью-Йорк Никс» (счёт в серии 1-4).

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Как бы хорош он ни был, ему нужно стать сильнее. Потому что когда ты становишься доминирующим большим игроком, люди будут провоцировать и атаковать агрессивнее… Так что я не знаю, что он будет делать этим летом, но ему определённо нужно пойти в тренажёрный зал и стать сильнее», — приводит слова О'Нила аккаунт NBA Base в социальной сети Х.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
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