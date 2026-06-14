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Видео: массовые беспорядки в Нью-Йорке после чемпионства «Никс» в НБА

Видео: массовые беспорядки в Нью-Йорке после чемпионства «Никс» в НБА
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В социальных сетях появляются видеоролики из Нью-Йорка, где фанаты команды «Нью-Йорк Никс» устроили массовые беспорядки после завоевания клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) чемпионства сезона-2025/2026 в пятом матче с «Сан-Антонио Спёрс» (94:90; счёт в серии 4-1).

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

Поклонники нью-йоркского клуба перекрыли движение в центре города, бьют стёкла и двери, а также транспорт поблизости.

Лучшим игроком матча стал защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, в активе которого 45 очков, три подбора и три передачи.

У «Сан-Антонио» больше всех очков набрал защитник Дилан Харпер, на счету которого 25 очков, пять подборов и четыре ассиста.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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