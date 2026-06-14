Видео: массовые беспорядки в Нью-Йорке после чемпионства «Никс» в НБА

В социальных сетях появляются видеоролики из Нью-Йорка, где фанаты команды «Нью-Йорк Никс» устроили массовые беспорядки после завоевания клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) чемпионства сезона-2025/2026 в пятом матче с «Сан-Антонио Спёрс» (94:90; счёт в серии 4-1).

Поклонники нью-йоркского клуба перекрыли движение в центре города, бьют стёкла и двери, а также транспорт поблизости.

Лучшим игроком матча стал защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, в активе которого 45 очков, три подбора и три передачи.

У «Сан-Антонио» больше всех очков набрал защитник Дилан Харпер, на счету которого 25 очков, пять подборов и четыре ассиста.