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«Страшно подумать, сколько лет они пытались». Кущенко — о победе «Нью-Йорк Никс» в НБА

«Страшно подумать, сколько лет они пытались». Кущенко — о победе «Нью-Йорк Никс» в НБА
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отреагировал на чемпионство «Нью-Йорк Никс» в НБА после победы в пятой игре финала сезона-2025/2026 c «Сан-Антонио Спёрс» (94:90; счёт в серии 4-1).

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Для клуба и для Нью-Йорка это настолько знаменательное событие, что трудно представить уровень празднования. Казалось, в начале этого сезона НБА «Нью-Йорк» принял несколько странных решений в комплектации состава. Но есть несколько ключевых деталей, которые привели к этому чемпионству.

Одна из них — ключевой игрок Джейлен Брансон. На старте формирования этого состава он мог получить более серьёзный контракт, но жертвовал этим ради того, чтобы «Никс» подписали более опытных игроков ростера. Так и получилось. Брансон показал феноменальную игру и стиль жизни. Сразу после победы со слезами на глазах он говорил: «Я оставался в зале даже тогда, когда там уже никого не было». Это особенный труд для того, чтобы быть в такой форме.

«Никс» решали игры финальной серии в ключевые моменты: очко-два, важный подбор. Соперникам просто не хватило опыта, некоторые игры «Спёрс» контролировали, но отдавали в концовке. «Оклахома», если бы вышла в финал, была бы сильнее «Нью-Йорка».

Даже страшно подумать, сколько лет «Никс» с очень большими возможностями пытались взять чемпионство. Не получалось. То, что произошло, — историческое событие. Но после празднования и осознания этой победы очень важно разобрать детали чемпионской команды. Их там очень много, каждая история каждого человека, каждое тренерское решение имеют значение в титуле. «Нью-Йорк» этого созыва точно заслужил эту победу», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Cетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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