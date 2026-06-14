Сергей Кущенко: надеюсь, у «Сан-Антонио Спёрс» ещё будут великие победы

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» после поражения в пяти матчах финала в сезоне-2025/2026 c «Нью-Йорк Никс» (счёт в серии 1-4).

«Смотрел чемпионский, как оказалось, матч «Никс». Но отметил бы и «Сан-Антонио», который вышел в финал с феноменальной игрой, настроем и феноменальной молодостью команды. Молодые люди выросли в очень зрелых баскетболистов за такой короткий срок. Надеюсь, у «Спёрс» этого созыва ещё будут великие победы», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.