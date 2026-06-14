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Поклонник «Сан-Антонио» в джерси Родмана подрался с толпой фанатов «Нью-Йорка»

Поклонник «Сан-Антонио» в джерси Родмана подрался с толпой фанатов «Нью-Йорка»
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После пятого и решающего матча финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» (90:94; счёт в серии 1-4) в социальных сетях появился видеоролик из Нью-Йорка с фанатом техасского клуба в джерси легендарного пятикратного чемпиона Денниса Родмана.

Фанаты «Нью-Йорка» провоцировали одинокого поклонника с джерси «Спёрс», на что тот периодически бросался на толпу и наносил удары по людям, которые забрасывали его едой и напитками. Позже полиция вывела его из торгового центра.

Лучшим игроком матча стал защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, в активе которого 45 очков, три подбора и три передачи.

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