Поклонник «Сан-Антонио» в джерси Родмана подрался с толпой фанатов «Нью-Йорка»

После пятого и решающего матча финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» (90:94; счёт в серии 1-4) в социальных сетях появился видеоролик из Нью-Йорка с фанатом техасского клуба в джерси легендарного пятикратного чемпиона Денниса Родмана.

Фанаты «Нью-Йорка» провоцировали одинокого поклонника с джерси «Спёрс», на что тот периодически бросался на толпу и наносил удары по людям, которые забрасывали его едой и напитками. Позже полиция вывела его из торгового центра.

Лучшим игроком матча стал защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, в активе которого 45 очков, три подбора и три передачи.