Видео: празднования фанатов «Нью-Йорка» после чемпионства в НБА

Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков, находящийся в Соединённых Штатах Америки (США), заснял эмоции фанатов команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» после чемпионства в сезоне-2025/2026.

В финальной серии «Никс» встречались с «Сан-Антонио Спёрс». Противостояние продлилось пять матчей и завершилось со счётом 4-1 в пользу коллектива из Нью-Йорка. Решающий матч серии состоялся в ночь на 14 июня в Сан-Антонио, где «Никс» победили 4-1.

В финале Восточной конференции «Нью-Йорк» обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0. «Спёрс» встречались с чемпионом прошлого сезона «Оклахома-Сити Тандер», где в семиматчевом противостоянии (4-3) добыли путёвку в финал.