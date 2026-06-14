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Видео: празднования фанатов «Нью-Йорка» после чемпионства в НБА

Видео: празднования фанатов «Нью-Йорка» после чемпионства в НБА
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Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков, находящийся в Соединённых Штатах Америки (США), заснял эмоции фанатов команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» после чемпионства в сезоне-2025/2026.

В финальной серии «Никс» встречались с «Сан-Антонио Спёрс». Противостояние продлилось пять матчей и завершилось со счётом 4-1 в пользу коллектива из Нью-Йорка. Решающий матч серии состоялся в ночь на 14 июня в Сан-Антонио, где «Никс» победили 4-1.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

В финале Восточной конференции «Нью-Йорк» обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0. «Спёрс» встречались с чемпионом прошлого сезона «Оклахома-Сити Тандер», где в семиматчевом противостоянии (4-3) добыли путёвку в финал.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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