Джейлен Брансон отреагировал на чемпионство в НБА

Лидер и разыгрывающий защитник команды НБА «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон отреагировал на чемпионство в сезоне-2025/2026 после победы в финале над «Сан-Антонио Спёрс» (4-1).

— Моя уверенность исходит из моей трудовой этики. Каждый раз, когда я получал мяч, я думал только о тех часах, которые я провёл летом, каждое лето, с тех пор, как я себя помню, вкладывая в это, делая это реальностью. Так что всякий раз, когда у меня был мяч, я думал только о своей работе в тренажёрном зале.

— И тебе выпала честь разделить это со своим отцом. Насколько это для тебя особенно?

— Он сказал, что во мне сомневались всю жизнь, то я слишком низкий, то это не то, то другое. Мы командой всегда найдём способ, какую бы цель ни поставили перед нами — мы найдём способ, неважно, совсем неважно. Мы найдём выход и решение каждый раз, когда выходим на эту площадку. Каждый раз, — приводит слова Брансона NBA Base в социальной сети Х.