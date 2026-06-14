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Джейлен Брансон отреагировал на чемпионство в НБА

Джейлен Брансон отреагировал на чемпионство в НБА
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Лидер и разыгрывающий защитник команды НБА «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон отреагировал на чемпионство в сезоне-2025/2026 после победы в финале над «Сан-Антонио Спёрс» (4-1).

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

— Моя уверенность исходит из моей трудовой этики. Каждый раз, когда я получал мяч, я думал только о тех часах, которые я провёл летом, каждое лето, с тех пор, как я себя помню, вкладывая в это, делая это реальностью. Так что всякий раз, когда у меня был мяч, я думал только о своей работе в тренажёрном зале.

— И тебе выпала честь разделить это со своим отцом. Насколько это для тебя особенно?
— Он сказал, что во мне сомневались всю жизнь, то я слишком низкий, то это не то, то другое. Мы командой всегда найдём способ, какую бы цель ни поставили перед нами — мы найдём способ, неважно, совсем неважно. Мы найдём выход и решение каждый раз, когда выходим на эту площадку. Каждый раз, — приводит слова Брансона NBA Base в социальной сети Х.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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