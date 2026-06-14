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Единая лига представила лучшие моменты двух финальных серий сезона-2025/2026

Единая лига представила лучшие моменты двух финальных серий сезона-2025/2026
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила топ-10 лучших моментов двух финальных серий сезона-2025/2026. В видео представлены лучшие моменты финала между ЦСКА и УНИКСом, который завершился победой армейцев со счётом 4-0, в результате чего москвичи в третий раз подряд стали чемпионами, а также противостояния за бронзовые медали между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом», в котором краснодарцы вышли победителями — 3-2.

Права на видео принадлежат Единой лиге. Посмотреть ролик можно в официальной группе турнира «ВКонтакте».

В подборку вошли аллей-уп Дмитрия Кулагина на Маркуса Бингэма, слэм-данка Майка Мура, слэм-данк Элайджи Стюарта, блок-шот Винса Хантера на Исмаэле Бако, слэм-данк Луки Шаманича, перехват и «мельница» Антониуса Кливленда, блок-шот Бако на Хантере, слэм-данк Джалена Рейнольдса, блок-шот Андре Роберсона на Джеремайе Мартине, блок-шот Никиты Курбанова на Рейнольдсе.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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