Джейлен Брансон установил исторический рекорд «Нью-Йорка» по очкам в финале

29-летний разыгрывающий защитник и лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» американец Джейлен Брансон установил историческое достижение для команды в пятом матче финала сезона-2025/2026 с «Сан-Антонио Спёрс» (94:90; счёт в серии 4-1).

Брансон набрал в заключительном матче серии 45 очков, тем самым побив рекорд Уиллиса Рида в составе «Никс» в финальных играх. Рид записал на свой счёт 38 очков в третьей игре в 1970 году в противостоянии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-3).

В пятом матче серии с «Сан-Антонио Спёрс» Джейлен реализовал 10/20 бросков с игры, 4/7 трёхочковых, 13/15 штрафных, а также совершил три подбора, отдал три передачи и сделал два перехвата при трёх потерях.