Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейлен Брансон установил исторический рекорд «Нью-Йорка» по очкам в финале

Джейлен Брансон установил исторический рекорд «Нью-Йорка» по очкам в финале
Комментарии

29-летний разыгрывающий защитник и лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» американец Джейлен Брансон установил историческое достижение для команды в пятом матче финала сезона-2025/2026 с «Сан-Антонио Спёрс» (94:90; счёт в серии 4-1).

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

Брансон набрал в заключительном матче серии 45 очков, тем самым побив рекорд Уиллиса Рида в составе «Никс» в финальных играх. Рид записал на свой счёт 38 очков в третьей игре в 1970 году в противостоянии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-3).

В пятом матче серии с «Сан-Антонио Спёрс» Джейлен реализовал 10/20 бросков с игры, 4/7 трёхочковых, 13/15 штрафных, а также совершил три подбора, отдал три передачи и сделал два перехвата при трёх потерях.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Такое трудно объяснить. «Нью-Йорк» выиграл НБА, уступая почти всё время. Как?!
Такое трудно объяснить. «Нью-Йорк» выиграл НБА, уступая почти всё время. Как?!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android